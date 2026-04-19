Голикова раскрыла, что будут лечить новые врачи по здоровому долголетию

Голикова: врачи по здоровому долголетию будут выявлять риски болезней

В России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан, об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.

Они (врачи по здоровому долголетию. — NEWS.ru) занимаются предрисками. Они, по сути, являются элементом охраны здоровья. То есть, когда человек еще здоров, они выявляют возможное развитие у него будущих заболеваний и стараются либо оказать помощь, либо оттянуть развитие этого заболевания, которое они увидят, — сказала вице-премьер.

Голикова также уточнила, что создание центров здорового долголетия планируется в разных регионах страны. По ее информации, к концу 2026 года в каждом российском субъекте может быть открыт как минимум один такой центр.

Ранее Голикова признала, что в России сохраняется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Она отметила, что даже при увеличении числа кадров в 2025 году проблема нехватки медицинских работников полностью не устранена. Для преодоления кадрового голода за последние четыре года были увеличены контрольные цифры приема в медицинские вузы на 14%.