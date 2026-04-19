19 апреля 2026 в 09:10

Голикова раскрыла, что будут лечить новые врачи по здоровому долголетию

Голикова: врачи по здоровому долголетию будут выявлять риски болезней

Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан, об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.

Они (врачи по здоровому долголетию. — NEWS.ru) занимаются предрисками. Они, по сути, являются элементом охраны здоровья. То есть, когда человек еще здоров, они выявляют возможное развитие у него будущих заболеваний и стараются либо оказать помощь, либо оттянуть развитие этого заболевания, которое они увидят, — сказала вице-премьер.

Голикова также уточнила, что создание центров здорового долголетия планируется в разных регионах страны. По ее информации, к концу 2026 года в каждом российском субъекте может быть открыт как минимум один такой центр.

Ранее Голикова признала, что в России сохраняется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Она отметила, что даже при увеличении числа кадров в 2025 году проблема нехватки медицинских работников полностью не устранена. Для преодоления кадрового голода за последние четыре года были увеличены контрольные цифры приема в медицинские вузы на 14%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

