Голикова указала на проблему с врачами и медперсоналом в России Голикова сообщила о сохраняющейся в России потребности во врачах

Потребность во врачах и среднем медперсонале сохраняется в России на текущий момент, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава. Она отметила, что, несмотря на прирост кадрового обеспечения в 2025 году, проблема полностью не решена, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу отметить, что несмотря на то, что в 2025 году мы зафиксировали прирост кадрового обеспечения по сравнению с 2024 годом на 7,8 тыс. врачей и на 6,1 тыс. средних медицинских работников, потребность во врачах и особенно в среднем медицинском персонале в системе сохраняется, — подчеркнула Голикова.

Она добавила, что для решения проблемы нехватки кадров за последние четыре года контрольные цифры приема в медицинские вузы были увеличены на 14%. Показатель целевого приема за тот же период вырос на 27%.

Кроме того, законодательно закреплено направление на работу вахтовым методом, а также развивается система наставничества. Однако Голикова подчеркнула, что усилия в этом направлении необходимо наращивать.

Ранее Голикова сообщила, что общая заболеваемость населения России в 2025 году увеличилась на 3% по сравнению с 2024 годом. По ее словам, первичная заболеваемость также выросла на 0,3%.