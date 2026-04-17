17 апреля 2026 в 12:29

Голикова заявила о заметном росте общей заболеваемости россиян

Голикова: общая заболеваемость россиян в 2025 году выросла на 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общая заболеваемость населения России в 2025 году увеличилась на 3% по сравнению с 2024 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава. По ее словам, первичная заболеваемость также выросла на 0,3%, передает корреспондент NEWS.ru.

Рост показателей зафиксирован практически по всем классам заболеваний, отметила она. Вице-премьер пояснила, что частично это связано с увеличением выявляемости болезней благодаря повышению доступности медицинской помощи: развитию инфраструктуры, оснащению учреждений и кадровому обеспечению.

Ранее Голикова заявила, что число циклов ЭКО по ОМС в России за три года выросло на 5,4%. Она отметила, что в 2025 году провели свыше 88,6 тыс. таких циклов при плане в 79,6 тыс. По итогам прошлого года в 56 регионах России в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» оснащены 93 родильных дома и перинатальных центра, добавила вице-премьер.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
