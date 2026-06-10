Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть

Атакованный под Мелитополем ВСУ автобус «Камаз» был заполнен на треть

Взорвавшийся в Мелитополе пассажирский автобус «Камаз» был заполнен на треть, сообщили ТАСС в оперативных службах. Он подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

Автобус был заполнен на треть в момент удара, — сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, взрыв произошел в задней части автобуса.

До этого стало известно, что пассажиры, находившиеся в автобусе в момент атаки украинского беспилотника, самостоятельно покинули транспортное средство. Автобус остановился сразу после удара дрона.

Также сообщалось, что Мелитополь пострадал от массированного удара, нанесенного ВСУ. Удары пришлись на жилые районы города. В результате были повреждены дома на улице Ломоносова. Кроме того, были уничтожены несколько гражданских транспортных средств. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.