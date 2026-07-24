Гастроэнтеролог перечислил продукты, полезные для печени

Две-три чашки кофе в день снижают риски цирроза и рака печени, рассказал «Чемпионату» врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов. Он отметил, что кофеин и полифенолы уменьшают ожирение печени и положительно влияют на уровни ферментов АЛТ и АСТ.

Специалист объяснил, что полезными продуктами также станут жирная рыба, артишоки и оливковое масло. Такие продукты уменьшают синтез провоспалительных веществ и снижают инсулинорезистентность.

Логинов подчеркнул, что цинарин и хлорогеновая кислота в артишоках усиливают отток желчи и действуют как антиоксидант. По его словам, масло помогает снизить уровень триглицеридов в клетках печени.

Ранее хирург-гепатолог Гаррет Моррис Стифф рассказал, что ультрапереработанная пища вроде фастфуда, диетические напитки и обработанные пестицидами овощи и фрукты могут вызвать более серьезные проблемы с печенью, чем алкоголь. Специалист отметил, что современный образ жизни сильно нагружает метаболическую систему человека.