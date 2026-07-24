Российский город потрясла смерть мальчика после падения с восьмого этажа Ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда 10-летний мальчик скончался после падения с высоты восьмого этажа, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, десятилетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб на месте, — заявили в МВД.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали. По предварительным данным, незадолго до происшествия мальчик находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

Кроме того, СК сообщил, что в одном из частных домов Кумторкалинского района Дагестана погибла девочка 2022 года рождения. По предварительной информации, ребенок упал с кухонной тумбы. Родители доставили девочку в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Также сообщалось, что на Кипре в районе Хлорака недалеко от Пафоса погиб трехлетний ребенок. По имеющейся информации, отец раскачивал мальчика, однако не удержал его, в результате чего ребенок выпал из окна четвертого этажа и получил черепно-мозговую травму. Мужчину задержали и обвинили в убийстве по неосторожности.