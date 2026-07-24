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24 июля 2026 в 16:29

В Крыму предприятие обязали устранить нарушения по закону о рыболовстве

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд обязал сельхозпредприятие в Красногвардейском районе Крыма устранить нарушения законодательства о рыболовстве, сообщает «МК в Крыму». Деятельность не была согласована с органами Росрыболовства.

Сообщается, что предприятие забирает воду для полива из реки Салгир. Таким образом, компания не приняла меры по сохранению биологических ресурсов водоема.

Прокурор обратился в суд — потребовал от предприятия согласовать забор воды с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Суд полностью удовлетворил требование.

Ранее сообщалось, что нарушенное канализационными сливами местных жителей состояние реки Сунжи в Ингушетии может привести к экологической катастрофе. Власти анонсировали масштабный рейд на водном объекте с 1 августа с участием волонтеров и общественников.

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