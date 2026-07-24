Минюст включил в реестр иноагентов Либертарианскую партию России

Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иностранных агентов. В список включены Либертарианская партия России (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) под председательством Сергея Карнавского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «Донское Республиканское Движение», Вадим Петров и Адам Аушев, известный как Абу Кавказ.

Аушев и Петров внесены в реестр за распространение недостоверной информации о российских властях, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Также Петрову вменяется распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций.

«Донское Республиканское Движение» включено в список за распространение материалов иноагентов, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Либертарианская партия России внесена в реестр за распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также недостоверной информации о российских властях.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, прежде подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.