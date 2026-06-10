Сенатор связала атаку на панораму в Крыму с попыткой уничтожить дух народа Сенатор Алтабаева: атака на панораму в Севастополе — это провление фашизма

Атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя» — это проявление фашизма, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. По ее словам, разрушение символов и Крыма, и России — это попытка уничтожения веры и духа народа.

Уничтожение символов — это попытка уничтожения веры и духа народа. Это символ не только Севастополя и крымчан, это символ всей России, так как это памятник стойкости и мужества защитников Севастополя. Это увековечение памяти героев обороны Севастополя в XIX веке, а в XX веке символ того, как была спасена Панорама, на которую также посягали фашисты. Но ничего не изменилось, фашизм есть фашизм, — сообщила собеседница.

Ранее правительство Крыма сообщило, что полотно панорамы «Оборона Севастополя» практически уничтожено. Информацию подтвердил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, никто пострадал, на месте продолжают работать сотрудники МЧС и спасательная служба Севастополя.

До этого появилась информация, что ВСУ могли использовать зажигательный боеприпас для атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя». После удара в здании начался сильный пожар.