В НАТО хотят обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, Североатлантический альянс интересуется не только зоной ответственности этой структуры, но и всей Евразией.

НАТО — структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион — Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов сейчас, уже не первый год претендует вот эту самую евразийскую безопасность обеспечивать по своим правилам, по своему разумению и под своим началом, — объяснил он.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что победа в специальной военной операции посредством уничтожения энергосистемы Украины является единственным действенным способом защитить Россию от угроз со стороны НАТО. По его словам, существование Альянса само по себе представляет для РФ прямую опасность, требующую решительных действий.