«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки Долина заявила, что не собирается продвигать свою внучку Александру

Певица Лариса Долина, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-бранче, посвященном запуску проекта РУ.ТВ КИДС, заявила, что не собирается продвигать свою внучку Александру, если та захочет строить карьеру в шоу-бизнесе. По словам артистки, она не против помочь родственнице советом, если та попросит, но против протекции.

Я не могу их судить и не имею никакого права на это. Саша моя [говорит]: «Бабушка, ты не переживай и не обижайся. Если вдруг я захочу пойти по твоему пути, я возьму псевдоним». <…> Если ей понадобится просто моя практическая помощь, совет, обязательно дам, но двигать ее никуда не собираюсь, — сказала артистка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства. По словам спортсмена, к мальчику нужно относиться как к обычному ребенку.

До этого дочь актрисы Анны Ковальчук Злата Ильиченко призналась, что сложно начинать творческий путь, имея прославленных родителей. По словам девушки, звездная фамилия — это огромный груз ответственности, с которым приходится жить.