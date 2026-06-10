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10 июня 2026 в 14:26

«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки

Долина заявила, что не собирается продвигать свою внучку Александру

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Певица Лариса Долина, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-бранче, посвященном запуску проекта РУ.ТВ КИДС, заявила, что не собирается продвигать свою внучку Александру, если та захочет строить карьеру в шоу-бизнесе. По словам артистки, она не против помочь родственнице советом, если та попросит, но против протекции.

Я не могу их судить и не имею никакого права на это. Саша моя [говорит]: «Бабушка, ты не переживай и не обижайся. Если вдруг я захочу пойти по твоему пути, я возьму псевдоним». <…> Если ей понадобится просто моя практическая помощь, совет, обязательно дам, но двигать ее никуда не собираюсь, — сказала артистка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства. По словам спортсмена, к мальчику нужно относиться как к обычному ребенку.

До этого дочь актрисы Анны Ковальчук Злата Ильиченко призналась, что сложно начинать творческий путь, имея прославленных родителей. По словам девушки, звездная фамилия — это огромный груз ответственности, с которым приходится жить.

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