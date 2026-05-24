«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии

Дочь актрисы Анны Ковальчук Злата Ильиченко призналась NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале, что сложно начинать творческий путь, имея прославленных родителей. По словам девушки, звездная фамилия — это огромный груз ответственности, с которым приходится жить.

Это такая очень глубокая тема. Она может меня трогать до глубины души. Буквально сегодня я сильно переживала на эту тему. Я изначально не планировала становиться актрисой. Я отучилась на юриста. Не думала, что я пойду в творчество, но поняла, что я не могу без творчества. Понимаю, что это огромный груз ответственности, когда ты носишь фамилию известного человека. Надо становиться лучше, не оставаться в тени родителей, — сообщила актриса.

