Два моста получили повреждения в Херсонской области из-за ВСУ Сальдо: после атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены два моста у Чонгара

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Херсонскую область повреждены мост возле Чонгара и переправа, соединяющая Геническ с Арабатской стрелкой, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своих социальных сетях. Движение по обоим объектам полностью перекрыто.

После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто, — написал губернатор.

Он добавил, что в регионе на данный момент сохраняется дроновая опасность. Специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

Ранее сообщалось, что жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 15 июня. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал, что, по предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека. Повреждения зафиксированы в частных жилых домах и коммерческих объектах в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы, а в правительстве региона развернут оперативный штаб для координации работ.