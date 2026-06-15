Мобилизованные ВСУ устроили кровавую разборку в учебке Украинские мобилизованные убили двух инструкторов ВСУ под Черниговом

Мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, после инцидента зачинщиков перевели под город Звягель в Житомирской области.

В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов, — отметил собеседник агентства.

Ранее в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками ТЦК. Все началось с желания граждан защитить прохожего, которого пытались насильно мобилизовать. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. По данным местных пабликов, стражи порядка применили слезоточивый газ против митингующих.

Также сообщалось, что женщины помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать юношу в Днепропетровске. Молодой человек пошел лечить зубы и у дверей клиники его попытались задержать военкомы. Пока он держался за дверь, местные жительницы били военкомов. В итоге те сдались и ушли.