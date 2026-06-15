Ясин Аяри и Маттиас Сванберг из Швеции празднуют победу со счетом 4:1 во время футбольного матча чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Швеции триумфально ворвалась в чемпионат мира по футболу Сборная Швеции обыграла Тунис на старте чемпионата мира по футболу со счетом 5:1

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Мексике, сборная Швеции одержала крупную победу над командой Туниса со счетом 5:1. Шведы возглавили турнирную таблицу группы F, поскольку в другой встрече квартета Нидерланды и Япония сыграли вничью (2:2).

В составе победителей дубль оформил Ясин Аяри (7-я и 90+2-я минуты), также отличились Александр Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (86). У тунисцев гол забил Омар Рекик (43).

В следующем туре шведы 20 июня сыграют с Нидерландами, а тунисцы 21 июня встретятся с японцами. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Действующий чемпион — сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что в матче Нидерландов и Японии забивали Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл от первой команды, а Кэйто Накамура и Даити Камада отметились голами за вторую. В рамках группы F, где также представлены Швеция и Тунис, следующая встреча состоится в 05:00 по московскому времени.

До этого сборная Германии одержала убедительную победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в рамках матча группового этапа ЧМ. Игра состоялась в американском Хьюстоне. Этот матч стал первым для сборной Кюрасао на чемпионатах мира по футболу.