Трамп пригрозил Макрону ввести пошлины на шампанское из Франции Трамп пригрозил Макрону ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское, если его французский коллега Эммануэль Макрон не отменит цифровой налог на технологические компании США. Хозяин Белого дома объяснил, что в противном случае Макрон столкнется с таким давлением, передает РИА Новости.

Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции, — отметил он.

Ранее Трамп высоко оценил вклад президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. При этом Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые, по его мнению, едва не сорвали достижение соглашения.

Также стало известно, что Макрон рассматривает возможность организовать ужин для Трампа в Версальском дворце, чтобы завоевать его расположение. По словам анонимных французских чиновников, таким образом Париж надеется сохранить вовлеченность Вашингтона в решение проблем, важных для Европы, включая конфликт на Украине.