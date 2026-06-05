На Западе узнали, зачем Макрон хочет устроить для Трампа ужин в Версале

На Западе узнали, зачем Макрон хочет устроить для Трампа ужин в Версале Politico: Макрон хочет добиться расположения Трампа ужином в Версальском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность организовать ужин для своего американского коллеги Дональда Трампа в Версальском дворце, чтобы завоевать его расположение, сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных французских чиновников. По данным источников, таким образом Париж надеется сохранить вовлеченность Вашингтона в решение проблем, важных для Европы, включая конфликт на Украине.

Как пишет Politico, Елисейский дворец уже работает над организацией закрытого ужина для двух лидеров в бывшей резиденции Людовика XIV. Мероприятие планируется приурочить к саммиту стран Группы семи (G7).

Французские официальные лица в беседе с изданием пояснили, что задумка заключается в том, чтобы использовать интерес Трампа к роскошным и обильно позолоченным интерьерам. По их словам, это должно гарантировать, что американский президент не оставит без внимания ключевые для Европы вопросы, в том числе преодоление экономических последствий конфликта в Иране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет готовность к встрече и диалогу с Макроном. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможных планах проведения двусторонней встречи российского и французского лидеров.