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15 июня 2026 в 07:09

Назван самый некурящий регион России

В Минздраве назвали Чечню самым некурящим регионом России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чечня возглавила рейтинг российских регионов с минимальным уровнем потребления табака, передает Министерство здравоохранения РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, за май 2026 года в Чеченской Республике доля курильщиков составила всего 0,53%.

В списке регионов с наименьшим процентом курения также фигурируют Чукотский автономный округ и Краснодарский край. В этих субъектах распространенность табака среди лиц старше 18 лет достигла 1,35% и 4,63% соответственно.

Ранее доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что российские власти не вводят тотальный запрет на оборот вейпов и никотиновых жидкостей. По ее словам, такой запрет ударит и по бюджету, и по безопасности рынка, поскольку легальные акцизы исчезнут, а их место займет неконтролируемый поток контрафакта.

До этого стало известно, что в марте зарплаты быстрее всего росли в Калужской (31% в годовом выражении), Магаданской (23%) областях и Хабаровском крае (26%). Также в пятерку вошли Республика Алтай (21%), Краснодарский край, Новгородская и Московская области — на 20%.

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