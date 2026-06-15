Хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта Суд приговорил 60-летнюю хабаровчанку к 19 годам тюрьмы за подготовку теракта

Хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд признал 60-летнюю местную жительницу виновной в участии в экстремистской и террористической организациях, склонении людей к теракту и приготовлении к нему.

По предварительным данным, женщина прошла обучение и изготовила взрывчатые и зажигательные устройства для планируемого преступления. Сначала она убедила двух знакомых присоединиться к ее планам, после чего вместе с ними приступила к поиску объектов в краевой столице для поджогов и взрывов.

Совершить теракт пенсионерка не успела. Деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Расследование велось специалистами Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО, а обвинение в суде поддержала прокуратура.

Во 1-м Восточном окружном военном суде женщина была приговорена к 19 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд ограничил ей свободу на два года и на три года запретил публиковать какие-либо материалы в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденные к пожизненному лишению свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» этапированы в исправительные колонии в различных регионах России. В московских следственных изоляторах остались только те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение.