Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 06:40

Хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта

Суд приговорил 60-летнюю хабаровчанку к 19 годам тюрьмы за подготовку теракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Суд признал 60-летнюю местную жительницу виновной в участии в экстремистской и террористической организациях, склонении людей к теракту и приготовлении к нему.

По предварительным данным, женщина прошла обучение и изготовила взрывчатые и зажигательные устройства для планируемого преступления. Сначала она убедила двух знакомых присоединиться к ее планам, после чего вместе с ними приступила к поиску объектов в краевой столице для поджогов и взрывов.

Совершить теракт пенсионерка не успела. Деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Расследование велось специалистами Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО, а обвинение в суде поддержала прокуратура.

Во 1-м Восточном окружном военном суде женщина была приговорена к 19 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд ограничил ей свободу на два года и на три года запретил публиковать какие-либо материалы в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденные к пожизненному лишению свободы фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» этапированы в исправительные колонии в различных регионах России. В московских следственных изоляторах остались только те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение.

Общество
Хабаровск
суды
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два моста получили повреждения в Херсонской области из-за ВСУ
HR-эксперт ответила, когда корпоратив на природе обернется катастрофой
В Самаре озвучили информацию о погибших и пострадавших при пожаре
Хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта
Самая русская команда в НХЛ забрала Кубок Стэнли
Врач назвала неочевидную причину повышения температуры тела в отпуске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июня
Филиппины запросили встречу своего президента с Путиным
В Молдавии подсчитали ущерб от антироссийского политического курса
Рособрнадзор озвучил порядок апелляции ЕГЭ-2026
Стало известно о крупной ссоре Украины и США в ООН
На Камчатке полиция дала отпор хищнику-людоеду
Нутрициолог объяснила, почему нельзя распивать алкоголь на пляже
«Тепло приветствуем»: в ЕС прокомментировали сделку Ирана и США
ВС РФ держат в изоляции украинский гарнизон в Константиновке
Сразу три российских аэропорта закрылись для самолетов
Подорвавший комбата «Арбата» убийца находился в армянской тюрьме
Брак с миллионером, отказ от Москвы, «Тайны следствия»: как живет Ковальчук
«Неизбранный еврофюрер»: фон дер Ляйен осудили за слова о ЕС и Украине
Иран уличили в затягивании подписания сделки из-за дня рождения Трампа
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.