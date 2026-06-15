Врач назвала неочевидную причину повышения температуры тела в отпуске

На юге организм может реагировать повышением температуры тела из-за акклиматизации, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в этом случае важно следить за своим состоянием, но не стоит использовать жаропонижающие препараты.

Температура тела 37 градусов в первые дни на юге — это не всегда болезнь, а реакция адаптации. Резкая смена климата заставляет организм экстренно трансформировать теплообмен. При этом центр терморегуляции в гипоталамусе перестраивается, это может давать сбой. Еще одним фактором может быть интенсивное УФ-излучение. Обычно это длится два-три дня, не сопровождается ознобом, болью и уходит самостоятельно, — пояснила Павлова.

Она добавила, что в первые дни на юге лучше избегать долгого пребывания на солнце, чтобы не ухудшить состояние. При этом, по словам врача, важно пить воду комнатной температуры. Кроме того, специалист порекомендовала не устанавливать режим кондиционера ниже 25–26 градусов.

Не используйте жаропонижающие, чтобы не мешать естественной адаптации. Внимательно следите за своим организмом, чтобы не пропустить развитие ОРВИ после перелета или кишечных расстройств из-за смены воды. Срочно обратитесь к врачу, если температура тела поднялась выше 37,5 градуса, держится дольше трех суток и появились слабость, боль в горле, кашель или диарея, — заключила Павлова.

Ранее врач Александр Врублевский порекомендовал использовать солнцезащитный крем и головной убор для предотвращения теплового удара в жаркую погоду. По его словам, также следует сократить время нахождения под прямыми солнечными лучами.