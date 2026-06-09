Победа в специальной военной операции посредством уничтожения энергосистемы Украины является единственным действенным способом защитить Россию от угроз со стороны НАТО, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, существование Альянса само по себе представляет для РФ прямую опасность, требующую решительных действий.

Как уберечь РФ от угроз со стороны Североатлантического альянса? Для нас существование НАТО — это сама по себе опасность. На данном этапе мы можем противодействовать объединению только одним способом: уничтожить режим Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) массированными ударами по электрогенерации страны. Других способов для быстрого достижения результата нет. Поэтому предстоит, хотим мы того или нет, принимать соответствующее решение. Нужно полное уничтожение электрогенерации Украины. Эту задачу надо решать, — сказал Коротченко.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что исход украинского конфликта зависит исключительно от действий Вооруженных сил России. По его словам, именно российские войска, а не политические заявления или угрозы украинского руководства определяют дальнейшее развитие событий в зоне СВО.