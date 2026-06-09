В Совфеде назвали ключевую фигуру в исходе украинского конфликта Сенатор Джабаров: исход украинского конфликта зависит только от ВС России

Исход украинского конфликта зависит исключительно от действий Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который предположил, что июнь и июль могут стать решающими в кризисе между Москвой и Киевом. По словам Джабарова, именно российские войска, а не политические заявления или угрозы украинского руководства определяют дальнейшее развитие событий в зоне СВО.

Господин Зеленский большой фантазер и провокатор. Все в украинском конфликте определяют наши войска на линии боевого соприкосновения. Пусть Зеленский готовится к капитуляции, раз не хочет мирных переговоров. Пугать нас саммитами НАТО и ЕС — это, честно говоря, из области фантастики. Поэтому мы продолжаем делать то, что сказал верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин нашим солдатам: «Работайте, братья», — высказался Джабаров.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину «неуклюжей провокацией». По его мнению, целью подобных действий является попытка скрыть предпринимаемые Киевом шаги, направленные на срыв переговорного процесса.