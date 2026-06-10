«Ответ уже очевиден»: Захарова о стремлении Армении в Евросоюз Захарова заявила, что Евросоюз не готов предоставить членство Армении

Европейский союз на данный момент не готов принять Армению в свои ряды, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, власти республики форсированными темпами двигались в сторону ЕС на словах, в заявлениях и некоторых действиях, всячески демонстрируя этот курс, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы фиксируем, что власти Армении форсированными темпами двигались в сторону Европейского союза на словах, заявлениях, каких-то своих действиях, всячески это демонстрируя. Ждут ли их там? Сколько можно этот риторический вопрос задавать? По-моему, ответ уже очевиден: не ждут даже тех, кто был кандидатом. Уж если нет никаких статусов приближенных к кандидатству, то очевидно, что не ждут, — сказала Захарова.

Ереван в последнее время активно заявляет о своей приверженности интеграции с Евросоюзом. 26 марта 2025 года парламент Армении принял закон, который официально запускает процесс вступления республики в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и намерен продолжать совмещать членство в обеих организациях, пока это будет допустимо.

Ранее Захарова заявила что ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции. По ее словам, власти республики пытаются убедить граждан, что можно одновременно пользоваться преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз.