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18 июля 2026 в 09:26

Дрон ВСУ ранил мужчину в Шебекино

В Шебекино после детонации беспилотника ВСУ мужчину доставили в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Шебекино при атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, сообщается в оперштабе Белгородской области в МАКСе. Уточняется, что дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта.

Мужчина получил осколочные ранения руки и голени. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, после чего пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Также отмечается, что в результате атаки повреждены навес и автомобиль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. По его словам, после уничтожения дрона на место падения его обломков направили специалистов экстренных служб.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки на северную часть полуострова погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения. Он уточнил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Аксенов также заверил, что власти предоставят семьям погибших и пострадавшему всю необходимую материальную и иную поддержку.

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