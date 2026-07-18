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18 июля 2026 в 09:08

Удар российской «Герани» уничтожил склад топлива для техники ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские военные в Черниговской области ударом «Герани-3 Сикер» в районе Коропа уничтожили склад горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. Он использовался для заправки техники подразделений ВСУ.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

Также российская армия уничтожила два морских судна в порту Черноморск и на морском переходе. По данным Министерства обороны РФ, суда использовались для доставки ВСУ грузов военного назначения.

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны РФ было перехвачено и сбито в общей сложности 379 беспилотных аппаратов самолетного типа. Перехваты осуществлялись в небе над Республикой Крым и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.

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