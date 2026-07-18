Удар российской «Герани» уничтожил склад топлива для техники ВСУ

Российские военные в Черниговской области ударом «Герани-3 Сикер» в районе Коропа уничтожили склад горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. Он использовался для заправки техники подразделений ВСУ.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

Также российская армия уничтожила два морских судна в порту Черноморск и на морском переходе. По данным Министерства обороны РФ, суда использовались для доставки ВСУ грузов военного назначения.

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны РФ было перехвачено и сбито в общей сложности 379 беспилотных аппаратов самолетного типа. Перехваты осуществлялись в небе над Республикой Крым и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.