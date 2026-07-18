Число пострадавших после атаки ВСУ на склад Wildberries выросло

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на своем канале в мессенджере МАКС. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.
По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, — говорится в сообщении.
Открытое горение на территории логистического комплекса ликвидировали, специалисты продолжают устранять последствия пожара. Глава региона уточнил, что семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы. Из-за пожара эвакуировали соседний роддом, пациентов и персонал перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также временно расселили жителей многоквартирного дома на улице Радченко.
До этого в Ростовской области ликвидировали пожар на «кустарной» АЗС, оборудованной в кузове грузовой «Газели». В результате возгорания также сгорели находившиеся рядом легковые автомобили. К тушению привлекли восемь спасателей и две единицы техники.