Число пострадавших после атаки ВСУ на склад Wildberries выросло Число пострадавших при атаке на склад Wildberries выросло до 25

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на своем канале в мессенджере МАКС. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.

По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, — говорится в сообщении.

Открытое горение на территории логистического комплекса ликвидировали, специалисты продолжают устранять последствия пожара. Глава региона уточнил, что семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.