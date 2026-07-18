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18 июля 2026 в 08:49

Число пострадавших после атаки ВСУ на склад Wildberries выросло

Число пострадавших при атаке на склад Wildberries выросло до 25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выросло до 25 человек, сообщил губернатор региона Евгений Первышов на своем канале в мессенджере МАКС. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.

По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, — говорится в сообщении.

Открытое горение на территории логистического комплекса ликвидировали, специалисты продолжают устранять последствия пожара. Глава региона уточнил, что семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы. Из-за пожара эвакуировали соседний роддом, пациентов и персонал перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также временно расселили жителей многоквартирного дома на улице Радченко.

До этого в Ростовской области ликвидировали пожар на «кустарной» АЗС, оборудованной в кузове грузовой «Газели». В результате возгорания также сгорели находившиеся рядом легковые автомобили. К тушению привлекли восемь спасателей и две единицы техники.

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Тамбовская область
Котовск
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