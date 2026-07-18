Удар по складу Wildberries, прорыв фронта в ДНР: новости СВО к утру 18 июля

Удар по складу Wildberries, прорыв фронта в ДНР: новости СВО к утру 18 июля

Российские войска смогли развить наступление в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 17 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Семь человек погибли при атаке на склад Wildberries под Тамбовом

В результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену, сообщил в соцсетях губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как уточнил глава региона, пострадавшим оказывается медицинская помощь, а семьям погибших будет предоставлена необходимая поддержка.

По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Людей доставили в медицинские учреждения Котовска и Тамбова, где врачи оказывают всю необходимую помощь.

Пожар вспыхнул в многоэтажке после атаки БПЛА на Владимир

Во Владимире после попадания беспилотного летательного аппарата в квартире многоквартирного дома произошел пожар, об этом сообщил в социальных сетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его данным, жильцов здания эвакуировали, а на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава региона уточнил, что открытое горение уже полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, констатировал он.

ВС РФ продолжают операции у Константиновки в ДНР

Подразделения Южной группировки войск развивают наступление в районе Константиновки Донецкой Народной Республики на участке фронта шириной около 20 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за минувшую неделю российским силам удалось расширить зону контроля как к западу, так и к северо-востоку от города. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Активная фаза боевых действий велась практически на всем протяжении линии соприкосновения. В настоящее время в городе продолжаются зачистные мероприятия.

Армия РФ атаковала здание одного из департаментов МВД Украины

Российские военные нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье. В результате удара ликвидированы несколько сотрудников ведомства, сообщили в российских силовых структурах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По данным источника, среди погибших — старший лейтенант Дмитрий Белименко. Информации о других жертвах и масштабах разрушений пока не приводится.

Обучавший ВСУ офицер ССО ликвидирован на территории Донбасса

Солдаты Вооруженных сил России ликвидировали в Донецкой Народной Республике бойца 3-го полка Сил специальных операций Украины, сообщили источники в российских силовых структурах. По их данным, погибший — гражданин Австралии Самуэль Майкл Педрацини. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

До участия в боевых действиях на стороне Украины Педрацини проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты. Позже он занимался подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании.

Российские Су-34 уничтожили объекты ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также заявили, что российские самолеты поразили пункты управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Других подробностей операции обнародовано не было.

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