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18 июля 2026 в 06:18

Удар БПЛА по складу под Тамбовом 18 июля: что известно, сколько жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ночью 18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по складу Wildberries в Тамбовской области. Что известно о последствиях атаки, сколько жертв и пострадавших?

Что известно об ударе ВСУ по Тамбовской области ночью 18 июля

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в соцсетях, что украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries. В результате нападения погибли семь сотрудников ночной смены.

«В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», — написал Первышов.

Кроме того, пострадали еще 24 человека, добавил губернатор. Получивших ранения граждан госпитализировали в медучреждения Котовска и Тамбова для оказания помощи.

Сотрудникам МЧС и пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение на складе. Тушение пожара все еще продолжается. На место также оперативно прибыли машины скорой помощи и правоохранители.

«Еще раз напоминаю жителям Тамбовской области о действующем запрете на фото- и видеосъемку и публикацию в интернете атак БПЛА и их последствий, а также работы нашего ПВО. Любая такая фотография или видео — это помощь противнику», — констатировал Первышов.

Какие еще российские регионы подверглись атакам ВСУ ночью 18 июля

С 20:30 17 июля в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве в ночь на 18 июля.

Во Владимире после попадания беспилотного летательного аппарата в квартиру многоквартирного дома произошел пожар, о чем объявил в социальных сетях губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его данным, жильцов здания эвакуировали, а на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Глава региона уточнил, что открытое горение уже полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, констатировал он.

В Херсонской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия» (Р-280) у села Чонгар погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«На федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», — говорилось в публикации.

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