Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 июля

Удары украинских беспилотников за последние сутки унесли жизни двух жителей Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. По его словам, еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он.

Пушилин пояснил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. Еще один водитель 1978 года рождения скончался на трассе Донецк — Горловка после удара по грузовику.

Ранения получили жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерска и Великоновоселковского округа. Среди пострадавших — пассажиры городских автобусов № 83 и № 2 в Горловке, водители микроавтобусов и легковых машин, а также гражданские, пострадавшие при детонации взрывоопасного предмета в Центрально-Городском районе.

Кроме того, в Херсонской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия» (Р-280) у села Чонгар погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Трагедия произошла в 16:00 по московскому времени.

«На федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», — сказал Василенко.

Также в центре города Васильевки Запорожской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному жилому дому, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своих социальных сетях. В результате целенаправленной атаки пострадали две мирные жительницы, в данный момент они госпитализированы в местную больницу.

По словам главы области, ранения получили женщины 1985 и 1944 года рождения. Квартиры в доме получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В приграничном районе Курской области произошла очередная атака беспилотника на мирного жителя. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях о ранении 26-летней девушки в деревне Рыжевка Рыльского района.

«Сегодня в деревне Рыжевка Рыльского района вражеский дрон атаковал местную жительницу, ехавшую на мопеде. У 26-летней девушки осколочные ранения груди, живота, бедра», — уточнил губернатор.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Курскую областную больницу. Хинштейн отметил, что врачи сделают все возможное для скорейшего восстановления пациентки. Обстоятельства атаки уточняются.

Кроме того, два человека погибли из-за атак ударных БПЛА Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в МАКСе. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

«Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин.

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