В РАН объяснили, почему России не стоит переходить на четырехдневку

В РАН объяснили, почему России не стоит переходить на четырехдневку Онищенко: России сейчас не стоит переходить на четырехдневную рабочую неделю

В период развития российской экономики не стоит переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает РИА Новости, некоторым отраслям для роста необходим более интенсивный режим работы.

Есть отрасли, где надо и шестидневку, и круглосуточную работу вводить, но с учетом физических возможностей человека. Это и отпуска, это и оплата, это и режим труда, а не просто сидеть за столом 24 часа, понимаете? С учетом всех тех нормативов, которые уже выработаны, — сказал Онищенко.

Он отметил, что четырехдневная рабочая неделя может быть допустима в отдельных сферах, однако стратегическим направлениям, включая промышленность и медицину, требуется развитие производства и повышение эффективности труда. По словам академика, при оценке графиков работы необходимо учитывать перспективы развития страны.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что менеджеры, аналитики, журналисты и юристы смогли бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Она отметила, что в этих профессиях эффективность измеряется результатом, а не временем.