HR-эксперт ответила, кто может перейти на четырехдневную рабочую неделю HR-эксперт Зулия Лоикова: менеджеры смогли бы перейти на четырехдневную неделю

Менеджеры, аналитики, журналисты и юристы смогли бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что в этих профессиях эффективность измеряется результатом, а не временем.

Юридических препятствий для перехода на такой график (четырехдневная рабочая неделя. — NEWS.ru) нет. Но важно понимать, что решение принимается не повсеместно, а на уровне конкретной организации и фиксируется в коллективном договоре или в трудовом соглашении с отдельным сотрудником, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что уровень оплаты труда может сохраняться полным при увеличении рабочего дня до 10 часов. По ее словам, сохранение заработной платы при сокращении часов возможно по инициативе работодателя.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что нормы трудового законодательства в России позволяют компаниям и работникам самостоятельно выбирать формат рабочей недели при взаимном согласии сторон. По его словам, действующие правила дают возможность устанавливать как четырехдневную, так и шестидневную рабочую неделю.