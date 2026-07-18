В Ногинске из-за пожара на нефтебазе эвакуировали роддом

Роддом рядом с местом возгорания на территории нефтебазы в Ногинске эвакуировали, сообщил на своем канале в мессенджере МАКС губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова, — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проинформировал, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, а семьям погибших будет предоставлена необходимая поддержка. По предварительной информации, ранения получили 24 человека.

Всего за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны Российской Федерации было перехвачено и сбито в общей сложности 379 беспилотных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Перехваты осуществлялись в том числе в небе над Крымом и в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.