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18 июля 2026 в 09:01

Российские военные оставили ВСУ без «Нептуна»

Минобороны: войска России поразили пусковую установку комплекса «Нептун-2»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2», нанеся точечный удар по позициям украинской армии в районе Рыбаковки, расположенной в 14 км к западу от Очакова, сообщило Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, минувшей ночью подразделения ВС РФ провели серию комбинированных атак с применением высокоточного оружия авиационного базирования и ударных дронов, в результате которых в одесском порту были выведены из строя элементы портовой инфраструктуры.

Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2», — заявили в МО РФ.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В результате атаки в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

Кроме того, в группировке войск «Север» заявили, что артиллеристы за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА, а также склады боеприпасов и ключевые объекты инфраструктуры противника.

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