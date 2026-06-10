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10 июня 2026 в 14:36

В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО

Замглавы МЧС Бутко: более 2,2 тыс. сотрудников ведомства приняли участие в СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Более 2,2 тыс. сотрудников МЧС России приняли участие в специальной военной операции, сообщил заместитель главы ведомства Вячеслав Бутко на рабочей встрече министра Александра Куренкова с отличившимся личным составом. Замминистра уточнил, что всего в системе МЧС насчитывается 2260 ветеранов боевых действий, передает ТАСС.

Всего в системе МЧС России 2 260 ветеранов боевых действий. 948 человек, которые сегодня приостановили контракт с МЧС России и проходят службу непосредственно в подразделениях Министерства обороны. По окончании контракта с Министерством обороны 112 человек вернулись обратно в дружные ряды МЧС России и сегодня проходят службу в нашем ведомстве, — сказал Бутко.

В ходе встречи глава МЧС пообщался с 18 сотрудниками чрезвычайного ведомства из 13 регионов страны. Участники встречи имели возможность задать министру вопросы, касающиеся их повседневной деятельности.

Открывая мероприятие, Куренков заявил, что каждая подобная встреча — это прежде всего возможность выразить глубокую признательность и уважение людям, которые делом доказали свою верность Отечеству. Министр подчеркнул, что храбрость и готовность к самопожертвованию сотрудников являются примером подлинного служения Родине.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ветеранов СВО необходимо максимально вовлекать в политические и управленческие процессы в стране. По словам политика, «Единая Россия» последовательно решает задачу по облегчению адаптации участников спецоперации к мирной жизни.

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