Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь

Беспилотники Вооруженных сил Украины, атаковавшие Мелитополь минувшей ночью, снарядили поражающими элементами, передает ТАСС. По информации агентства, содержимое дронов нашли на месте происшествия.

В городе были найдены металлические шарики разного калибра и болтовые шляпки.

Ранее стало известно, что в атакованном в Мелитополе автобусе находились восемь пассажиров и водитель. Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, транспортное средство следовало по маршруту Мелитополь — Великая Белозерка. По его информации, людей оперативно эвакуировали. На месте работали представители экстренных служб.

До этого появилась информация, что Мелитополь подвергся массированному удару со стороны украинской армии. Попадания зафиксированы в частном секторе города. Различные повреждения получили жилые дома на улице Ломоносова. Также были уничтожены несколько гражданских автомобилей. Минобороны России не комментировало данную информацию.