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10 июня 2026 в 14:24

Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья

Травматолог Керимов: перед работой на огороде необходимо сделать разминку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Перед работой на огороде необходимо сделать разминку, рассказал MIR24.TV врач травматолог-ортопед, артроскопический хирург Кирилл Керимов. Он отметил, что при отсутствии подготовки можно получить травмы.

Самые частые проблемы: боли в пояснице, растяжения, ушибы, порезы, проколы стопы, перегрузка коленных и тазобедренных суставов. Главная ошибка — «сделать все за один день». Перед работой стоит пять-семь минут размяться: плечи, поясница, таз, колени, голеностоп, — рассказал Керимов.

Травматолог подчеркнул, что во время земляных работ и перемещения тяжелых предметов лучше задействовать весь корпус, а не только поясницу. По его словам, прополку лучше осуществлять с применением низкой скамейки, коврика или наколенников, делая перерывы каждые 20–30 минут.

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала, что во время работы на огороде можно сжечь 300–600 калорий в час. Она отметила, что такой вид досуга сравним как с кардио-, так и с силовыми нагрузками.

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