Госдума внесла изменения в закон из-за WADA Госдума привела законодательство в соответствие с кодексом WADA

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами, сообщает ТАСС. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по инициативе группы депутатов под руководством первого зампреда комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Согласно документу, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получает статус субъекта физической культуры и спорта и обязано стать стороной Всемирного антидопингового кодекса. Кроме того, РУСАДА должна размещать на своем веб-сайте тексты антидопинговых правил, утвержденных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и другими международными антидопинговыми организациями.

Закон устанавливает, что борьба с допингом в спорте должна вестись в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми агентствами. При этом общероссийские антидопинговые правила должны включать все положения, обязательные согласно Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее, 1 июня, WADA официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок к Закону о спорте РФ требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Она добавила, что организация готова выйти на финишную прямую к восстановлению статуса.