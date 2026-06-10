Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 13:51

Госдума внесла изменения в закон из-за WADA

Госдума привела законодательство в соответствие с кодексом WADA

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами, сообщает ТАСС. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по инициативе группы депутатов под руководством первого зампреда комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Согласно документу, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получает статус субъекта физической культуры и спорта и обязано стать стороной Всемирного антидопингового кодекса. Кроме того, РУСАДА должна размещать на своем веб-сайте тексты антидопинговых правил, утвержденных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и другими международными антидопинговыми организациями.

Закон устанавливает, что борьба с допингом в спорте должна вестись в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми агентствами. При этом общероссийские антидопинговые правила должны включать все положения, обязательные согласно Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее, 1 июня, WADA официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок к Закону о спорте РФ требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Она добавила, что организация готова выйти на финишную прямую к восстановлению статуса.

Власть
Госдума
законы
WADA
Спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активистку приговорили к 17 годам за спонсирование террористов
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО
МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.