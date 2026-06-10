Раскрыты подробности о пострадавшем из-за самодельной хлопушки школьнике

Школьник из Москвы, который пострадал во время опытов, заказал компоненты для самодельной хлопушки на маркетплейсе, сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, ребенок проводил эксперименты с водородом.

В результате хлопушка взорвалась в руках мальчика. В этот момент в квартире была бабушка, она вызвала медиков. Школьника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

До этого стало известно, что инцидент произошел в квартире дома на Большой Академической улице. Предварительно, у ребенка диагностировали травму кисти и осколочные раны живота и ног. Из-за взрыва загорелась квартира.

Ранее двое несовершеннолетних, получивших удар током от контактной сети поезда в Хабаровском крае, были доставлены в медицинское учреждение. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, один из подростков находился в тяжелом состоянии, у второго была травмирована рука.