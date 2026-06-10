Раскрыт объем заказов российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace

Общий портфель заказов российского-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace оценивается примерно в $6 млрд (432 млрд рублей), сообщил ТАСС управляющий содиректор компании Александр Максичев. По его словам, BrahMos Aerospace сейчас ведет переговоры с несколькими государствами о поставках ракетного комплекса BrahMos.

Основные контракты наша компания уже выполнила и продолжает выполнять в настоящее время. Как вы помните, большой контракт у нас подписан с индийским флотом. Будет также выполнен большой контракт с Вьетнамом. В принципе, все наши четыре завода полностью обеспечены заказами. Общий объем заказов составляет порядка $6 млрд, — рассказал он.

Ранее Максичев подтвердил, что российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace готово выполнить заказ на поставку своих сверхзвуковых крылатых ракет для российской армии. Ракета «Брамос» создана совместно российским НПО машиностроения и Минобороны Индии. В 1995 году для ее производства основали совместное предприятие BrahMos Aerospace. Сегодня ракета выпускается в трех вариантах: для сухопутных, морских и воздушных платформ.