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10 июня 2026 в 13:47

Раскрыт объем заказов российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace

Портфель заказов российско-индийского СП BrahMos Aerospace составляет $6 млрд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Общий портфель заказов российского-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace оценивается примерно в $6 млрд (432 млрд рублей), сообщил ТАСС управляющий содиректор компании Александр Максичев. По его словам, BrahMos Aerospace сейчас ведет переговоры с несколькими государствами о поставках ракетного комплекса BrahMos.

Основные контракты наша компания уже выполнила и продолжает выполнять в настоящее время. Как вы помните, большой контракт у нас подписан с индийским флотом. Будет также выполнен большой контракт с Вьетнамом. В принципе, все наши четыре завода полностью обеспечены заказами. Общий объем заказов составляет порядка $6 млрд, — рассказал он.

Ранее Максичев подтвердил, что российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace готово выполнить заказ на поставку своих сверхзвуковых крылатых ракет для российской армии. Ракета «Брамос» создана совместно российским НПО машиностроения и Минобороны Индии. В 1995 году для ее производства основали совместное предприятие BrahMos Aerospace. Сегодня ракета выпускается в трех вариантах: для сухопутных, морских и воздушных платформ.

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