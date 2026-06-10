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10 июня 2026 в 12:54

«Закрываем лазейки»: депутат о новых мерах защиты от кибермошенничества

Депутат Чаплин: банк вернет деньги, если перевод сделан мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новые законодательные меры против кибермошенничества подразумевают возврат денег банком, если перевод был сделан мошенниками, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, также вводятся ограничения на максимальное количество карт у одного гражданина.

Телефонное мошенничество, кража денег с карт, подмена номеров, использование дропперских сим-карт — эти беды коснулись миллионов наших граждан. Новый законопроект — это системный ответ на вызовы цифровой эпохи. Мы вводим целый ряд барьеров для преступников. Главный из них — четкий механизм возврата похищенных средств. Если перевод совершен без вашего согласия, банк обязан его вернуть. Также предусматривается ограничение на количество карт у одного человека — до 20 штук. Это прекратит практику, когда на подставных лиц оформлялись сотни счетов для обналичивания, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что теперь в течение 90 дней после получения номера нельзя будет расторгнуть договор связи. По словам депутата, так мошенники не смогут быстро «перепрошить» сим-карту и скрыться. Кроме того, добавил парламентарий, создание базы IMEI-кодов даст возможность блокировать телефоны, с которых идут атаки.

Отдельно — защита детей. Теперь родители смогут уведомить оператора, если их ребенок пользуется телефоном, и это повлечет особый режим оказания услуг. Мы даем гражданам инструмент — через «Госуслуги» можно сообщить о мошеннических действиях в систему «Антифрод». Законопроект большой и комплексный, он охватывает десятки схем обмана. Мы закрываем лазейки и создаем систему, где преступнику будет все труднее действовать анонимно и безнаказанно, — заключил Чаплин.

Ранее депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который добавит на портал «Госуслуги» функцию «тревожной кнопки». Она поможет тем, кто столкнулся с кибермошенничеством.

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