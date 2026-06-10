Песков заявил, что пока нет договоренностей по встрече Путина с Пашиняном

Песков заявил, что пока нет договоренностей по встрече Путина с Пашиняном

Пока нет точных договоренностей по встрече президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, сперва нужна дождаться окончательного подведения итогов выборов в республике.

Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет, и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная [процедура]. Поэтому, конечно, до завершения, наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что в Кремле видели много сообщений о различных нарушениях, которые поступали в ходе выборов в Армении. Так Песков ответил на вопрос, намерен ли российский лидер поздравлять Пашиняна с победой.

До этого Центризбирком Армении сообщил, что получил обращения от партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства» и блока «Армения» с просьбой пересчитать результаты голосования на 555 избирательных участках. В ЦИК уточнили, что пересчет результатов пройдет в помещениях окружных избирательных комиссий.