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09 июня 2026 в 13:19

В Кремле ответили, будет ли Путин поздравлять Пашиняна с победой на выборах

Песков: в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении

Избиратели стоят в очереди за бюллетенями на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Избиратели стоят в очереди за бюллетенями на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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В Кремле видели много сообщений о различных нарушениях, которые поступали в ходе избирательного процесса в Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив пристальное внимание Москвы к ходу голосования. Так он ответил на вопрос журналистов, намерен ли российский лидер Владимир Путин поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой.

Там было много таких, непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в армянском обществе существует устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Она также обратила внимание на заметное падение популярности партии премьер-министра Никола Пашиняна.

На выборах в Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней. Ее результат составил 49,46% (539 503 голоса). На втором месте находится блок «Сильная Армения» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%.

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