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09 июня 2026 в 13:40

ЦИК Армении признал перерасчет результатов выборов на участках

ЦИК Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 участках

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Центризбирком Армении сообщил, что получил обращения от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства» и блока «Армения» с просьбой пересчитать результаты голосования на 555 избирательных участках, уточняет пресс-служба ведомства. В ЦИК уточнили, что пересчет результатов пройдет в помещениях окружных избирательных комиссий, а наблюдать за процессом можно будет в прямом эфире.

Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям. На своих заседаниях территориальные избирательные комиссии (ТИК) обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что блок «Армения» собирается обжаловать результаты выборов в Конституционном суде. Объединение также планирует посоветоваться с другими оппозиционными силами.

До этого зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров сообщил, что

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