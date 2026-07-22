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22 июля 2026 в 10:53

В Армении заявили о проблемах из-за курса Пашиняна

Глава Союза рыбоводов Армении Григорян: компании не могут поставлять рыбу в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский рынок фактически закрыт для частных компаний Армении, несмотря на обещания властей о возможности поставок в ЕС, заявил глава Союза рыбоводов Гор Григорян во время протестов в Ереване. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», за последнее время экспорт рыбы из республики вырос до 13 тыс. тонн в год, но реализовать такие объемы на рынке Европы за короткий срок невозможно.

Те объемы, которые у нас сейчас есть — 15 тонн живой рыбы, реализовать в Европе нереально. Кроме того, в холодильниках остается продукция, которая была возвращена с границы России, — сказал Григорян.

Причиной протестов, по мнению политологов, стал европейский курс премьера Никола Пашиняна: производителям пообещали свободный сбыт в ЕС, но этого не произошло. В столице у здания правительства прошла акция рыбоводов, недовольных заявлениями министра экономики Геворга Папояна о новых возможностях для экспорта в Европу.

Ранее Россельхознадзор ввел последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ. Объем взаимной торговли между Россией и Арменией с января по май 2026 года упал на 21,5%.

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