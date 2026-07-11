Товарооборот между Россией и Арменией сократился почти на четверть

Объем взаимной торговли между Россией и Арменией с января по май 2026 года упал на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Статистический комитет республики. Экономический спад происходит на фоне недавних торговых ограничений, введенных российской стороной.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявлял о достижении важных компромиссных договоренностей на переговорах с Михаилом Мишустиным. Двусторонние соглашения касались возобновления полноценного импорта армянской продукции, часть из которой ранее попала под жесткий запрет со стороны Россельхознадзора.
Ранее сообщалось, что поставки всей рыбной продукции из Армении в Россию оказались под запретом после того, как Россельхознадзор приостановил сертификацию еще двух армянских предприятий до устранения выявленных нарушений. По итогам фиксации системных нарушений российская сторона уже обращалась к Армении с просьбой временно прекратить сертификацию рыбной продукции в целом.