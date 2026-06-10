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10 июня 2026 в 13:42

В ЕС посмеялись над Каллас после ее заявления о России

Христофору раскритиковал слова Каллас о новом пакете санкций против России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсетях высмеял заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о 21-м пакете санкций против России. Он ответил на слова еврочиновницы о том, что список персональных ограничений будет крупнейшим за последние два года.

21 санкционный кирпич разрушают российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких, — написал он.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы ЕК, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.

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