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10 июня 2026 в 13:56

Аналитик рассказал, как неиспользованные кредитки влияют на рейтинг

Аналитик Корчагин: неиспользуемые кредитки увеличивают долговую нагрузку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Неиспользуемые кредитные карты увеличивают долговую нагрузку, рассказал RT аналитик Игорь Корчагин. Он посоветовал закрывать такие банковские продукты.

А при отсутствии кредитной истории оптимальным решением станет оформление кредитной карты со своевременным внесением платежей в рамках льготного периода. Если в кредитной истории обнаружены некорректные данные, для их исправления необходимо обратиться непосредственно к банку, — рассказал Корчагин.

Аналитик подчеркнул, что высокий рейтинг увеличивает вероятность одобрения кредита и предлагает более выгодные условия. По его словам, на основе кредитной истории рассчитывается скоринговый балл для оценки кредитоспособности заемщика.

Ранее брокер Дмитрий Ракута рассказал, что людям, которые хотят повысить шансы на одобрение кредита, лучше накопить увеличенный первоначальный взнос, а также указывать официальный доход. Он отметил, что банки стали тщательнее выбирать заемщиков.

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