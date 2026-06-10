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10 июня 2026 в 13:39

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Кубани

Прокуратура заинтересовалась причинами аварийной посадки самолета на Кубани

Самолет Ан-2 Самолет Ан-2 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную аварийную посадку в поле неподалеку от станицы Калининская на Кубани. Южная транспортная прокуратура организовала ведомственную проверку, говорится в Telegram-канале ведомства. На место происшествия оперативно выехали специалисты. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Прокуроры совместно с Ространснадзором по ЮФО выясняют, насколько строго пилоты и собственник судна соблюдали правила безопасности полетов. По результатам этих мероприятий правоохранители примут решение о необходимых мерах реагирования и возможном наказании виновных.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.

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