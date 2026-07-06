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06 июля 2026 в 18:45

Рютте рассказал о проблемах НАТО с ПВО для Украины

Рютте: НАТО не может обеспечить Украину ПВО в нужном объеме

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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НАТО не справляется с задачей полного обеспечения противовоздушной обороны Украины, однако делает максимум возможного, заявил генсек Альянса Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. По его словам, которые приводятся на сайте Альянса, страны НАТО, в частности в рамках механизма PURL (закупки вооружений в США за счет европейских средств), продолжают поставки ракет-перехватчиков.

Есть пределы для производства средств ПВО в Европе, — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на встрече Европейского политического сообщества, что страна не намерена участвовать в инициативах ЕС по закупке вооружений для Киева. Он подчеркнул, что Словакия не будет поставлять оружие Украине и одобрять военные кредиты.

Между тем финское издание Yle со ссылкой на собственный анализ сообщило, что у Киева нет технических возможностей для перехвата российской ракеты «Орешник». По оценке экспертов, траектория полета данного снаряда делает его практически неуязвимым для действующих систем противовоздушной обороны Украины.

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