Словакия закрыла вопрос поддержки военных кредитов для Украины Фицо: Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи Европейского политического сообщества заявил, что республика не намерена участвовать в европейских инициативах, направленных на закупку вооружений для Киева. По его словам, страна не будет давать никакого оружия Украине и одобрять ей военные кредиты, передает РИА Новости.

Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно Украине никакого оружия. Если кто-то хочет что-то купить, пусть у нас купит, — сказал Фицо.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин планирует провести серию двусторонних переговоров с прибывающими в Москву иностранными лидерами. Среди них — Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как утверждает издание The European Conservative, предстоящий визит Фицо в Россию показал наличие серьезных разногласий внутри ЕС. По мнению журналистов, различные государства заняли противоположные позиции как по самой поездке, так и по связанным с ней решениям.